Интерактивная история Украины - в "Музее детства" открылась новая выставка

Игрушки, марки, монеты, открытки, предметы археологии и палеонтологии - в харьковском «Музее детства» собраны более 10 000 экземпляров. Последняя открытая экспозиция - археологическая, коллекцию уникальных экспонатов собрал историк Валерий Лейко, он же читает цикл лекций «Неизвестная Украина». Самые молодые посетители - школьники, историк говорит - дети быстро увлекаются и - сразу же начинаются вопросы.

Валерий Лейко, историк

Ребенок начинает понимать, что наша нация началась не с 12 века, а с 18 тысяч лет до Рождества Христова. Когда ребенку начинаеш рассказывать о жилищах, которые наши предки делали из костей мамонтов, которые были найдены под. Черниговом, под Каневом, они говорять – разве такое было?

Диана Корбань

Вот эти кости мамонта, которые нашли в Украине… Я думала, что в Украине раньше не жили мамонты, теперь поняла... И интересно, по всей Украине находили эти кости?

ДианаБреус

Я не понимаю, почему такие большие столовые приборы, очень большие ложки, миски, как ели люди…

11 летний Демьян так увлекся историей, что теперь мечтает поехать в экспедицию и найти мушкет – мальчик любит оружие. На выставке у Демьяна есть любимый экспонат, который таит в себе тайну.

Демьян Довбий

Это крест, он вешался на грудь, И он из двух частей и обычно внутрь клали частичку, связанную с распятием Иисуса Христа.

Своими рассказами Валерий Лейко хочет подтолкнуть школьников к более глубокому изучению истории, что поможет детям в создании новых образов Украины.

Валерий Лейко, историк

Сейчас этих образов много и они хорошие. Это князь Владимир, калина, Тарас Шевченко, этоТриполье - изображения кераміки есть у нас на закордонных паспортах.

Но подавляющее большинство экспонатов музея - это игрушки. Некоторые современные экземпляры Валерий делитна полезные и вредные.

Мне очень нравится современная игрушка Фиксики. Благодаря этому замечательному мультфільму дети начинают понищать как работает утюг, что такое вода и кран, как отремонтировать розетку. Вот эти две развивают, а эта – вызывает агрессию.

«Музей детства» активно развивается. Автор проекта планирует создать еще несколько интерактивных экспозиций - каллиграфии, почты и письма, марок и монет. Галина Шподарева