Интернет в Дарницком районе Киева: на что обратить внимание при подключении®

Проводной домашний интернет – основной инструмент скоростного и неограниченного по трафику доступа к сети. Провайдер прокладывает в квартиру пользователя выделенную линию, которая подключается к сетевому оборудованию и связывается через дата-центры со “всемирной паутиной”.

Чтобы выгодно пользоваться домашним интернетом, необходимо сосредоточить усилия на поиске адекватного поставщика услуг и оценке условий, которые он обеспечивает своим клиентам. Как это правильно сделать, вы узнаете из нашего материала.

Надежный провайдер

Почти все провайдеры сегодня обеспечивают одинаково высокую скорость кабельного интернета. Еще с 2017 года их обязали выдавать гарантированную скорость подключения, заявленную в тарифе. Поэтому при оценке провайдера лучше учитывать другие параметры:

широту сети. К Киевстару, например, который только строит свой проводной интернет в Киеве, подключить домашний интернет в Дарницком районе пока могут только жители многоэтажных домов. В частные дома компания не прокладывает провода;

доступные тарифы. Тот же Киевстар предлагает всего один базовый тариф со скоростью до 100 Мбит/сек. Но в рамках тарифа “Все вместе” есть несколько возможностей подключения домашнего интернета вместе с мобильной связью и ТВ с экономией до 50%. При подключении тарифа “Все вместе” сегодня действует акционная скидка в 100 грн на абонплату в первые 3 месяца;

качество техподдержки. У пользователя должна быть возможность оперативно связаться с техническим отделом провайдера и сообщить о проблемах в сети.

Управление интернетом

При подключении интернета важно обращать внимание на удобство пополнения счета и управления им. Образцовой реализацией этих опций можно считать личный кабинет Киевстар. У него есть веб-версия (то есть, зайти можно с компьютера через браузер) и мобильное приложение “Мой Киевстар”.

С его помощью пользователь может:

контролировать состояние счета;

подключать дополнительные услуги для экономии;

поставить интернет на паузу;

управлять тарифом;

получать новости и специальные персональные предложения.

Удобная коммуникация с провайдером позволяет постоянно оставаться на связи и пользоваться интернетом без проблем с администрированием услуги. У многих провайдеров решение этого вопроса реализовано настолько неудобно, что людям все время приходится искать терминалы для пополнения, покупать скретч-карты (да, да именно этот пережиток 2000-х!) и оплачивать дополнительную комиссию.

Дополнительное оборудование

При подключении домашнего интернета важно помнить: все провайдеры обеспечивают заведение в квартиру только одного кабеля. Чтобы организовать беспроводную локальную сеть или обеспечить интернетом несколько потребителей по проводу, требуется роутер.

Киевстар запустил выгодную акцию для тех, кто впервые подключает домашний интернет: за 700 грн вы покупаете у компании двухдиапазонный роутер, а взамен получаете скидку в 20 грн на ежемесячную оплату за интернет. Скидка действует 25 месяцев и в итоге оказывается, что роутер вы приобрели всего за 200 грн.

Внимательно выбирайте поставщика интернет-услуг и пользуйтесь им выгодно, удобно и без переплат!