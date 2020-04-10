Инженеры + медики = защитные щитки. Нужны 3-D принтеры

Харьковские айтишники решили помочь врачам и организовали процесс изготовления защитных щитков. На рынке их стоимость доходит до 230 гривен, а харьковчане удешевили процесс в 14 раз с помощью 3-D принтера.

Первую партию они уже напечатали и развезли по опорным больницам города, которые работают с пациентами, которые заразились COVID-19. Пока этим занимается команда из нескольких волонтеров, которые на трех принтерах почти круглосуточно изготавливают пластиковую деталь, с помощью которой крепится защитный медицинский пластик.

По подсчетам, на изготовление одного экземпляра уходит 18 минут, как рассказывает Егор Иштван, ребята работают в режиме он-лайн уже вторую неделю:

Егор Иштван, волонтер, преподаватель электроники

Он очень удобно, легко сидит на голове, шведы молодцы, это максимально дешевая технология и защищает от того, чтобы не плевали в лицо

Следующая партия защитных средств предназначена для больниц, расположенных в Харьковской области. Просят такие же щитки врачи из Мариуполя и Полтавы, поэтому прекращать работу рано:

Ольга Шаповал, директор Харьковского IT-кластера

Сейчас делается от 450-500 щитков еженедельно, но есть ребята готовы подключаться сотрудничать, и если мы будем видеть потребность больниц, то мы будем финансировать материалы и выпускать то количество, которое будет нужно, и передавать в больницы

Чтобы ускорить процесс, не хватает оборудования, поэтому команда волонтеров просит всех, кто имеет в наличии 3-D принтер, откликнуться и присоединиться к ним, или работать в регионе.

Все чертежи и пошаговая инструкция по изготовлению щитков находится на социальной платформе Yak.Today, которую запустили харьковчане для поиска инженерных решений по противодействию коронавирусу.