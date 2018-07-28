Иосиф Кобзон впал в кому - СМИ

В ночь на субботу, 28 июля, российский певец и депутат Госдумы 80-летний Иосиф Кобзон впал в кому.
Как пишет Страна, состояние артиста резко ухудшилось - об этом передает telegram-канал 112.
Позже информацию подтвердил канал Рен-ТВ.
27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.
Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц.
Его состояние оценивалось медиками как стабильно тяжелое.
Ранее сообщалось, что Кобзона срочно положили в больницу из-за проблем с сердцем.
Позже представительница Кобзона опровергла информацию о том, что певца якобы перевели в реанимационное отделение.
Как сообщалось ранее, против Кобзона в Украине ввели новые санкции и лишили его всех наград.