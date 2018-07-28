Иосиф Кобзон впал в кому - СМИ

28 июля 2018 г. 15:30
Источник: УНИАН
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В ночь на субботу, 28 июля, российский певец и депутат Госдумы 80-летний Иосиф Кобзон впал в кому. 

Как пишет Страна, состояние артиста резко ухудшилось - об этом передает telegram-канал 112.

Позже информацию подтвердил канал Рен-ТВ.

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц.

Его состояние оценивалось медиками как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что Кобзона срочно положили в больницу из-за проблем с сердцем.

Позже представительница Кобзона опровергла информацию о том, что певца якобы перевели в реанимационное отделение. 

Как сообщалось ранее, против Кобзона в Украине ввели новые санкции и лишили его всех наград.

 

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