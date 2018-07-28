Иосиф Кобзон впал в кому - СМИ

В ночь на субботу, 28 июля, российский певец и депутат Госдумы 80-летний Иосиф Кобзон впал в кому.

Как пишет Страна, состояние артиста резко ухудшилось - об этом передает telegram-канал 112.

Позже информацию подтвердил канал Рен-ТВ.

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц.

Его состояние оценивалось медиками как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что Кобзона срочно положили в больницу из-за проблем с сердцем.

Позже представительница Кобзона опровергла информацию о том, что певца якобы перевели в реанимационное отделение.

Как сообщалось ранее, против Кобзона в Украине ввели новые санкции и лишили его всех наград.