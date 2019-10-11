iPhone 12 будет похож на своего "древнего" собрата

В сети появилась информация о том, как будет выглядеть iPhone 12 и сколько он будет стоить.

Apple положила начало тенденции цен в $ 1000 в индустрии смартфонов. Пожалуй, ежегодный рост цен негативно отразилось на продажах, и это, вероятно, причина, по которой цены в этом году остались прежними, хотя серия iPhone 11 оснащена быстрым процессором и впечатляющим обновлением камер.

Однако, как сообщается, в следующем году ситуация изменится, поскольку ожидается, что цена на серию iPhone 12 будет больше, чем на серию iPhone 11.

В новом отчете сообщается, что ожидается повышение цен на смартфоны через новый метод обработки и интеграции композитных материалов в новую структуру металлического каркаса. Ранее сообщалось, что дизайн iPhone 12 может черпать вдохновение из iPhone 4, но это может привести к увеличению стоимости модели.

Кроме того, по словам аналитика Минг-Чи Куо, все модели, относящиеся к серии iPhone 12 получат поддержку 5G. Поскольку 5G все еще является новой технологией, первые смартфоны будут достаточно дорогими. Таким образом, ожидается, что цены на смартфоны Apple также вырастут из-за перехода с 4G. Apple может приобрести 5G модемы в Qualcomm. Потому отмечают, что компании нужно несколько лет, прежде чем ее собственные модемы будут работать в будущих iPhone и iPad.

Стоимость iPhone 11 Pro Max в США начинается от $ 1 099. То есть, цена на iPhone 12 может превысить отметку в $ 1 200. Поскольку флагманы Samsung 5G стоят около $ 1300, неудивительно, что придется платить больше, чтобы иметь iPhone 5G. Различные производители Android-телефонов уже давно объявили о планах выпустить бюджетные 5G-смартфоны. Поэтому, еще неизвестно, будут ли пользователи готовы выложить огромную сумму для покупки смартфона Apple. Известно, что весной 2020 компания планирует выпустить iPhone SE 2, но он не будет оснащен модемом 5G.