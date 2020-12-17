Iphone 12 Pro: история про мощность и функциональность®

Айфон 12 Про – флагман последней линейки «яблочных» гаджетов. Сверхмощный процессор, обновленный дизайн, улучшенный дисплей и расширенные возможности фотосъемки – далеко не все причины, по которым стоит остановить выбор именно на этой модели.

Процессор и производительность: основная причина купить айфон 12 про

Процессор A14 Bionic – предмет гордости двенадцатого поколения «яблочных» смартфонов. Для его создания Apple впервые применила 5-нанометровую технологию, которая позволило увеличить скорость обработки данных и возможность выполнения сложных задач. Этот чип получил энергоэффективные и высокопродуктивные ядра, что позволяет не только повысить производительность, но и уменьшить расходы энергии, - благодаря этому немного увеличилось время автономной работы гаджета. Апгрейд получила и система машинного обучения Neural Engineс, которая получила дополнительные функции – в частности, использование методов вычислительной фотографии. Объем оперативной памяти вырос до 6 гигабайт, а накопитель – в зависимости от комплектации – может составлять от 128 до 512 гигабайт.

Также стоит отметить поддержку 5G и абсолютно новую беспроводную зарядку MagSafe.

Дизайн и дисплей Айфон 12 Про

Дисплей Super Retina с диагональю 6.1 дюйма невероятно красочный и обеспечивает реалистичную картинку. И это не субъективное мнение: по данным независимой компании DisplayMate, которая ежегодно проводит тестирование экраном мобильных гаджетов, признала его лучшим в мире и вынесла вердикт, что «качество изображения визуально не отличимое от лабораторного эталона». По сравнение с предыдущим поколением, разрешение стало лучшим, цветопередача начала поддержку палитры Р3, регулировка параметров получила большую плавность. Есть поддержка технологии True Tone.

Камерный модуль новинки

Все объективы новинки (фронтальная камера и основной, широкоугольный и телеобъектив заднего модуля) получили по 7 линз, их диафрагмы стали лучше и стали пропускать больше света, - что, естественно, позитивно сказалось на качестве фото и видео. Улучшилась система оптической стабилизации видео, широко используются возможности вычислительной фотографии, что позволяет делать профессиональные кадры даже тем, кто никогда раньше не сталкивался с искусством фото. Особенно активно проработал производитель улучшения в сфере съемок в ночном режиме и портретных фото. Видео можно снимать в формате 4К, который был и в прошлом поколении, а также в Dolby Vision HDR, - из всех мобильных гаджетов только 12 поколение iPhone может похвастать такой функции. Редактировать фото и видео можно прямо в галерее, не переходя в специальные редакторы.

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