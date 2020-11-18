iPhone 12 vs iPhone 11: какой лучше купить? ®

Долгожданная презентация нового телефона Apple состоялась, и новинка поступила в продажу. Жители Украины уже могут купить iPhone нового поколения, причем как базовую модель, так и три других – Mini, Pro и Pro Max. Тем не менее, внушительная стоимость флагманской линейки многих заставляет задуматься, есть ли резон покупать новинку и так ли революционно она отличается от предыдущей модели, как об этом заявляет производитель. Давайте сравнивать.

Сравнение основных характеристик

Невзирая на то, что айфоны 11 и 12 – представители примерно одной и той же категории, отличий между ними довольно много. Рассмотрим самые основные:

Габариты. Новинка почти на 30 г легче и ощутимо компактнее, за счет чего держать в руке такой телефон более удобно.

Экран. В 11 поколении используется ЖК-панель, в 12 – OLED. Последние хоть и дороже, но благодаря увеличенной яркости, контрасту и более высокой плотности пикселей выдают картинку отменного качества.

Процессор. Если в 11-ке использован А13 Bionic, то в 12-ке уже встроен А14, который в четверть быстрее своего предшественника.

Камера. За счет процессора Neural Engine новая модель может делать более качественные фото даже в условиях недостаточного освещения.

Кроме того, есть различия и в способе соединения с интернетом – в новинке предусмотрена поддержка 5G.

Стоит ли покупать iPhone 12?

Разница между смартфонами двух поколений очевидна. Новинка по многим характеристикам превосходит предшественника. А если смущает цена, то купить iPhone 12 в АЛЛО можно и в кредит на весьма выгодных условиях.