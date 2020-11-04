Исчез с двумя телефонами: жительницу Харьковщины обокрал новый знакомый из соцсетей

04 ноября 2020 г. 13:00
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На Харьковщине 27-летняя жительница Красноградского района стала жертвой кражи в результате знакомства с парнем в соцсетях.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в полицию обратилась жительница села Натальино.

Девушка рассказала, что накануне она познакомилась в социальной сети с 40-летним жителем Харьковщины и в ходе общения пригласила его к себе в гости. 

Утром девушка обнаружила, что ее новый знакомый ушел, а у нее пропали два мобильных телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника и его местонахождение. Мужчина признался им, что похищенные телефоны уже успел продать за 700 гривен, а деньги потратил на свои нужды.

Полицейские нашли телефоны и вернули владелице.

По данному факту дознавателем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

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