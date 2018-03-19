Искать деньги или уменьшать дозу? Почему диабетикам отказывают в выдаче инсулина

Артем Вербовский болеет диабетом 15 лет подряд. Чтобы поддерживать в организме нормальный уровень сахара и предотвратить осложнения мужчине приходится постоянно колоть инсулин. Но получение жизненно необходимого препарата каждый год становится проблемой. Так, на март в 26-й поликлинике, где Артём находится на учете по месту жительства, врач снова выдал на руки только часть нормы.

Артем Вербовский, диабетик

Потребность моя составляет в месяц 5 шприц-ручек. Придя в поликлинику за инсулином, я получил 2 только ручки, вот. Ну как бы объясняют, что мы можем получить 50%, кому, говорят, 30% от нормы в этом месяце. В следующем тоже, говорят около 30% получим 40%, а через месяц вообще как бы неизвестно, что мы получим.

Аналогичная ситуация и в 24-й городской поликлинике, признается ещё одна инсулинозависимая - Ирина Орлова. Женщина борется с "сахарной болезнью" уже больше тридцати лет.

Ирина Орлова, диабетик

Не все, только половину. То есть, я получила 2 ручки продленного инсулина и 1 ручку короткого инсулина. - Чим це пояснили у медичному закладі? - Ну, в этом месяце вообще никто ничего не пояснял. Просто на дверях весела бумажка, на которой было написано, что получаем в этом месяце 50% и всё.

Сами же врачи об отсутствии лекарств для диабетиков не хотят рассказывать.

Алла Огурцова, эндокринолог городской поликлиники №26

Без комментариев. Вы можете быть свободны. - Мені потрібна відповідь на питання, чи справді ваші пацієнти не можуть отримати інсулін у повному обсязі? Можете відповісти на запитання? - Без комментариев.

Как сообщили Новостям АТН в мэрии целевая госсубвенция, выделенная Харькову на 2018-й год покрывает только треть от реальной потребности диабетиков. Если дополнительного финансирования со стороны министерства город все же не дождется, чиновники могут направить дополнительные средства, но только при условии перевыполнения плана бюджета, по итогам 9 месяцев, как это было в прошлом 2017-м, отметили в пресс-службе. В облгосадминистрации вопрос выдачи инсулина в регионе также держат на контроле.

Михаил Черняк, заместитель председателя ХОГА

Ми знаем эту проблему из года в год она существует. На сегодняшний день из тех средств, которые доведены области - это меньше половины от общей потреби, но мы на этом этапе будем делать определенные передвижки, ну с конца года есть разбивка помесячно на этот период. Для того, чтобы, скажем так, добиться дозакрытия или закрытия в большем процентом соотношении от центральных органов власти этой программы. Ну и наверняка, как обычно, к концу года будет помощь для реализации этой программы для людей прежде всего на всех уровнях бюджета изыскиваться возможность.

А пока чиновники планируют, инсулинозависимым приходиться пренебрегать индивидуальной программой лечения и рискуя собственным здоровьем снижать дневную дозу вдвое, или занимать деньги по родственникам и знакомым.