«Искусство милосердия»: художники разных стран мира поддержали масштабную благотворительную акцию

Благотворительная акция "Искусство милосердия" началась в мае. В течение двух месяцев удалось собрать более 3 миллионов гривен. К инициативе присоединились художники 34 стран мира. Благотворительному Фонду Александра Фельдмана они передали работы - средства от их продажи спасут животных или помогут малышам, которые болеют.

Александр Фельдман, народный депутат Украины, меценат:

Присоединиться к нашей акции могут абсолютно все желающие, неважно, от их материального состояния, картины можно купить в складчину, можно купить часть картины, а деньги направить туда, куда человек, жертвующий какую-то сумму, пожелает.

К акции присоединились участники выставки "Наш удивительный мир". Её посетители увидели в Галерее "АВЭК" более 150 работ художников-акварелистов. Четыре из них передали Фонду Александра Фельдмана для "Искусству милосердия". Кроме того, художники провели в социально-гуманитарном мультикомплекса творческий пленэр "Акварельный Экопарк" и создали семиметровую картину.

Александр Бобрышев, украинский художник:

Конечно, это очень важное явление, кто как может содействовать сохранению мира и экологии, и животного мира тоже. Все было организовано на высшем уровне. Было предоставлено место, там, кстати, была сделана семиметровая акварель.

Полотно участники мастер-класса также передали благотворительному фонду, оно станет следующим лотом проекта.