Искусство объединяет. Музыканты со всего мира присоединились к акции поддержки коллег во время карантина

06 мая 2020 г. 17:28
Автор: Лариса Говина
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Искусство, которое преодолевает границы. Музыканты из разных стран мира присоединились к акции «Поддержим друг друга» в формате «Остаемся дома». Зарубежные музыканты вместе с харьковчанами дистанционно записали отрывки из разных произведений. Затем работы объединили в видеоролике и дополнили их обращениями со словами поддержки творческим людям Харькова и всего мира.
 

Шановні друзі з Харкова, сподіваюся що ви та ваші родичі почуваєтеся добре і залишаються здоровими. Що на вас не вплинула пандемія або що ви її успішно подолали, якщо хтось із вас постраждав. Обійми всім із Харківського національного університету мистецтв.

Среди участников акции - Консерватория музыки города Виго, Высшая школы музыки и исполнительских искусств Политехнического института Порту и Венская консерватория в Будапеште. А также Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского.

Сейчас, говорят художники, большинство из них могут дарить свое творчество или обучать других игре на музыкальных инструментах только в онлайн-формате. Поэтому ожидают завершения пандемии СOVID-19 и появления новых проектов.

Видео: 

Музыканты со всего мира присоединились к акции поддержки коллег во время карантина 06.05.2020

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