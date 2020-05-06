Искусство объединяет. Музыканты со всего мира присоединились к акции поддержки коллег во время карантина

Искусство, которое преодолевает границы. Музыканты из разных стран мира присоединились к акции «Поддержим друг друга» в формате «Остаемся дома». Зарубежные музыканты вместе с харьковчанами дистанционно записали отрывки из разных произведений. Затем работы объединили в видеоролике и дополнили их обращениями со словами поддержки творческим людям Харькова и всего мира.



Шановні друзі з Харкова, сподіваюся що ви та ваші родичі почуваєтеся добре і залишаються здоровими. Що на вас не вплинула пандемія або що ви її успішно подолали, якщо хтось із вас постраждав. Обійми всім із Харківського національного університету мистецтв.

Среди участников акции - Консерватория музыки города Виго, Высшая школы музыки и исполнительских искусств Политехнического института Порту и Венская консерватория в Будапеште. А также Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского.

Сейчас, говорят художники, большинство из них могут дарить свое творчество или обучать других игре на музыкальных инструментах только в онлайн-формате. Поэтому ожидают завершения пандемии СOVID-19 и появления новых проектов.