Испанцы начали протестовать против монархии и за переход к республике

В городах Испании в воскресенье начались протесты с требованием отказаться от монархической формы правления и перейти к республиканской. Протесты против королевской семьи распространились Испанией после того, как экс-король Хуан Карлос, который находится под следствием по обвинению в коррупции, покинул страну. Свое решение уехать из Испании он объяснил нежеланием усложнять роль своего сына Фелипе, который в настоящее время является действующим монархом.

В связи с этим, около 100 республиканцев вышли на демонстрацию в Валенсии в воскресенье, а на Майорке на этой неделе во время визита короля Филиппа VI на остров запланированы новые акции протеста.

Хуан Карлос объявил о своем решении уехать в понедельник, но официального подтверждения того, куда он отправляется, не было. Его заявление об отъезде вызвало в Испании огромные споры о целесообразности монархии и о том, куда намерен переехать бывший король.

В сообщениях местных СМИ говорилось, что он побывал в Доминиканской Республике на Карибах или в соседней Португалии. Однако недавно журналисты испанской медиа-группы NIUS опубликовали фотографии, на которых запечатлено, как бывший монарх высаживается с самолета в аэропорту Абу-Даби.

По последним данным, Хуан Карлос занимает целый этаж пятизвездочного отеля Emirates Palace в Абу-Даби. Известно, что бывший король был близок с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом ан-Нахайяном.

Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году после почти 40 лет пребывания у власти. Он передал правление своему сыну Фелипе.

Последний раз страна сбрасывала монархию в 1931 году. Это произошло перед разрушительной гражданской войной, которая завершилась победой диктатора Франсиско Франко в 1939 году.

Напомним: в конце правления Хуан Карлос в 2014 году отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VI, лишившись неприкосновенности, которую Конституция Испании предоставляет главе государства.