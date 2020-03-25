Испания заняла второе место по смертности от коронавируса

25 марта 2020 г. 16:03
Источник: Укринформ
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Количество летальных исходов от коронавируса в Испании превысило этот показатель в Китае, и таким образом страна стала второй после Италии по числу жертв Covid-19. Отмечается, что в среду было зафиксировано 738 новых летальных исходов — это самый высокий на сегодняшний день рост числа жертв в сутки.

Испания, где погибли 3434 человек, перегнала Китай (3285) и встала на второе место по смертности после Италии, где умерли 6820 человек.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зафиксировано 423 515 случаев заражения коронавирусом, из них 18 910 летальных и 109 154 человека выздоровели.

В Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

 

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