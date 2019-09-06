 

Испытание страхом и зоопарк в неволе. Экс-заключенный презентовал книгу "Харьковский ГУЛАГ" о пытках в тюрьме

06 сентября 2019 г. 19:05
Автор: Лариса Говина
12 просмотров

Книга "Харьковский ГУЛАГ" - это сборник коротких очерков о том, что происходит в украинских местах лишения свободы. Это рассказ о тюрьме глазами заключенных. Автор, Владимир Бордун - осужденный, который в колонии провел более 30 лет.

Владимир Бордун, автор книги:

Малейшее "не так": бъют дубинами, палками, бъют сильно, профессионально, с размаха. Я потом привык, сначала боялся. А потом привык к палке. Наручники, их одевают, ногами забивают об стол. Когда напухают руки, еще подбивают.

Владимир говорит, книгу написал за 20 дней. Правозащитники подчеркивают, неудовлетворительные условия пребывания заключенных - в большинстве колоний Украины. В течение последних 5 лет  ситуация начала меняться к лучшему, режим становится мягким, но не везде, подчеркивает юрист Евгений Захаров. И добавляет - пытки и издевательства в тюрьмах недопустимы в европейской стране.

Евгений Захаров,  глава Харьковской правозащитной группы:
 

Закривають колонії благополучні, де можна працювати, добрі умови, де зроблений ремонт, де можна працювати і працювати. А залишають колонії, де все погано. Цей, як вони кажуть «контингент», він залишається, в таких умовах перебуває. І ідея в тому, щоб їх так тримати, щоб вони не скоювали злочин, вона абсолютно недолуга.

Сборка -  продолжение цикла живых рассказов осужденных, рассказывают правозащитники. Ранее в Украине выпустили еще две книги, в которых авторы описывают ужасы украинских тюрем - «Оставь надежду всяк сюда входящий» Павла Паныча и «Тюремные дневники» Игоря Завадского.

Видео: 

Экс-заключенный презентовал книгу "Харьковский ГУЛАГ" о пытках в тюрьме 06.09.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.