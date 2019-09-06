Испытание страхом и зоопарк в неволе. Экс-заключенный презентовал книгу "Харьковский ГУЛАГ" о пытках в тюрьме

Книга "Харьковский ГУЛАГ" - это сборник коротких очерков о том, что происходит в украинских местах лишения свободы. Это рассказ о тюрьме глазами заключенных. Автор, Владимир Бордун - осужденный, который в колонии провел более 30 лет.

Владимир Бордун, автор книги:

Малейшее "не так": бъют дубинами, палками, бъют сильно, профессионально, с размаха. Я потом привык, сначала боялся. А потом привык к палке. Наручники, их одевают, ногами забивают об стол. Когда напухают руки, еще подбивают.

Владимир говорит, книгу написал за 20 дней. Правозащитники подчеркивают, неудовлетворительные условия пребывания заключенных - в большинстве колоний Украины. В течение последних 5 лет ситуация начала меняться к лучшему, режим становится мягким, но не везде, подчеркивает юрист Евгений Захаров. И добавляет - пытки и издевательства в тюрьмах недопустимы в европейской стране.

Евгений Захаров, глава Харьковской правозащитной группы:



Закривають колонії благополучні, де можна працювати, добрі умови, де зроблений ремонт, де можна працювати і працювати. А залишають колонії, де все погано. Цей, як вони кажуть «контингент», він залишається, в таких умовах перебуває. І ідея в тому, щоб їх так тримати, щоб вони не скоювали злочин, вона абсолютно недолуга.

Сборка - продолжение цикла живых рассказов осужденных, рассказывают правозащитники. Ранее в Украине выпустили еще две книги, в которых авторы описывают ужасы украинских тюрем - «Оставь надежду всяк сюда входящий» Павла Паныча и «Тюремные дневники» Игоря Завадского.