Испытание условиями вместо эффективного лечения. Чернобыльцы требуют отремонтировать областной диспансер

Больнице для чернобыльцев - внимание власти и необходимое финансирование. С самого утра, перед очередной сессией областного совета, возле здания облгосадминистрации собралось больше сотни харьковчан. Основное требование - отремонтировать здание областного диспансера радиационной защиты населения. Ежегодно там лечатся тысячи ликвидаторов катастрофы в Чернобыле, а также другие люди, которые пострадали из-за радиации.

Александр Кузьменко, физик-ядерщик:

Туда невозможно зайти в туалет, горячей воды постоянно нету, тепла часто не бывает. канализация вся течет, старая, трубы с советских времен ни разу ничего не ремонтировалось.

Ремонт, говорят люди, там не проводился годами, поэтому проблем уйма. От устаревшего оборудования и мебели до неисправной канализационной системы, а также разваливающихся ступенек и стен. Решить самые болезненные вопросы пытались своими силами, говорят пациенты медучреждения, кроме того, привлекали волонтеров. Но этого, отмечают, недостаточно.

Анатолий Губарев, глава городской организации чернобыльцев:

Сами устанавливаем водонагреватели. Сами ремонтируем сотни метров электропроводки. Перебрали десятки выключателей, чего угодно, тумбочки, столы, все делаем сами. Это неправильно, когда чернобылец, находясь на лечении, в одной руке держит полторы таблетки, потому что двух нет, а в другой отвертку и сантехнический ключ.

В облгосадминистрации признают - состояние диспансера в данный момент ужасное, в частности, коммуникации - в аварийном состоянии. Отмечают, что планируют привлекать средства международных организаций для проведения масштабной реконструкции больницы. Но в ближайшее время направят существенную сумму из бюджета области на проведение первоочередных ремонтных работ.

Юлия Светличная, губернатор:

Виділимо кошти із обласного бюджету. Крім цього рішення, я беру під свій особистий контроль хід будівництва та реконструкції цього диспансеру і прошу прокуратуру також долучитися до цього питання, щоб усі кошти, які виділяє держава на будівнитцво, реконструкцію та поліпшення умов лікування і перебування чорнобильців були якісно і ефективно використані.

На реконструкцию здания медучреждения депутаты выделили на очередной сессии облсовета больше 9 миллионов гривен.