Исследователи научили искусственный интеллект "читать мысли"

29 октября 2017 г. 9:07
Источник: Новое Время
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Ученые создали сверточную нейронную сеть, которая по анализу МРТ-снимков понимает, что смотрит человек в данный момент.

Разработчики из Университета Пердью в США научили искусственный интеллект определять, какое видео смотрит человек, пишет Neuroscience News.

В эксперименте приняло участие три добровольца. Они просмотрели более 950 коротких видеороликов, на основе которых было получено 11,5 часов МРТ-данных. Затем авторы научили сверточную нейросеть соотносить активность мозга с сюжетами видеороликов. Таким образом, система в режиме реального времени могла определять, какой именно видеоролик смотрит доброволец.

"Этот тип сети получил огромное влияние в области компьютерного зрения в последние годы. Наш метод использует нейронную сеть, чтобы понять, что вы видите. Мы делаем декодирование почти в режиме реального времени, когда испытуемые смотрят видео. Мы сканируем мозг каждые две секунды", - сказал Хонгминг Лиу, доцент университета биомедицинской инженерии и школы электротехники и вычислительной техники.

Благодаря искусственному интеллекту ученые смогли расшифровать мысли, а также выяснили, какие участки мозга отвечают за распознавание изображений и видеороликов. Технология позволяет считывать данные даже у пациентов с расстройством зрения.

"Нейросеть пытается отобразить, какие части мозга отвечают за специфическую функциональность. Например, сцена с автомобилем, который двигается на фоне здания, мозг разрезает на части: одно место в мозге может представлять машину; другое место может представлять здание", - объяснили авторы работы.

Видео: 

MRI Research Decoding the Human Brain

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