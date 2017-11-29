Исследователи опасаются, что цивилизацию вскоре уничтожит извержение вулкана

Ученые из Великобритании подсчитали, что сценарий вулканического апокалипсиса намного вероятнее, чем считалось ранее.

Извержения, которые могут уничтожить цивилизацию, в истории Земли случались довольно редко, но новое исследование предполагает, что они могут быть более частыми, чем предполагалось ранее, пишет Independent.

Предыдущие данные ученых свидетельствовали о том, что суперизвержения случаются каждые 45,000-714,000 лет, что "больше, чем нужно нашей цивилизации". Дело в том, что по одной из версий, началом цивилизации считается переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству, около 12 тысяч лет назад.

Новое исследование профессора Джонатана Руже и его коллег из университета Бристоля предлагает новую оценку. По их мнению, суперизвержения случаются в интервале от 5200 до 48,000 лет, с наиболее вероятным интервалом в 17000 лет. Геологические исследования доказывают, что последние суперизвержения произошли на планете примерно 20-30 тысяч лет назад.

"В целом, нам немного повезло, что с тех пор не было каких-либо суперизвержений с тех пор", - сказал профессор Руже.

"Подход и оценка являются надежными, и, безусловно, поможет нам понять и предсказать будущие извержения. Однако природа, в том числе природа вулканических извержений, не обязана работать как часы", - прокомментировал данные геохимик Марк Рейчоу из университета Лестера, который не участвовал в исследовании.

"Мы точно можем сказать, что вулканы являются более опасными для нашей цивилизации, чем считалось ранее", - подчеркнул профессор Руже.