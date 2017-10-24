Исследователи выяснили, почему люди боятся пауков

Ученые из Германии и Австрии пришли к выводу, что страх змей и пауков генетически заложен в человеке.

Доказательством этого служат реакции младенцев на этих существ, пишет Science Alert.

Группа ученых из Германии, Австрии и Швеции исследовала реакции младенцев на изображения змей, пауков, цветов и рыб. Они пытались выяснить, обусловлен страх пауков культурой или является врожденным.

"Когда мы показали фотографии змеи или паука младенцам вместо цветка или рыбки одного и тот же размера и цвета, они реагировали со значительно увеличенными зрачками. В постоянных условиях освещения изменение размера зрачков является важным сигналом для активации системы в головном мозге, которая отвечает за реакции на стресс. Соответственно, даже самые маленькие дети, кажется, выделяют эти группы животных", - говорит нейробиолог Штефани Хол из Института Макса Планка и Университета Вены в Австрии.

Когда младенцы смотрели на изображения пауков, их зрачки расширялись в среднем на 0,14 миллиметра, в то время как при взгляде на цветок — лишь на 0,03 миллиметра. Различия между изображениями змей и рыб были не столь заметными. Однако и в этом случае зрачок был больше при взгляде на опасную змею.

"Мы пришли к выводу, что страх змей и пауков эволюционного происхождения. Подобно приматам, механизмы нашего мозга позволяют идентифицировать такие объекты, как паук или змея и реагировать на них очень быстро", - поясняет Штефани Хол.

Иными словами, может существовать такой гипотетический механизм, при котором каким-то образом, в течение многих поколений в древние времена у предков человека эволюционировала черта, которая обеспечивает особое внимание к подобным угрозам.