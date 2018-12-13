История одного человека. Павел Шеин отметил свой сотый День рождения

То, что для современного человека - страницы учебника истории, или кадры из кинохроники для юбиляра Павла Шеина - обычные воспоминания. Родился Павел Иванович ровно сто лет назад. Своими глазами видел и страшный голод 32-33 годов, и Вторую мировую войну и разруху после нее.

Павел Шеин, юбиляр

Война меня прихватила в Западной Белорусии. Я служил в армии, я первый услышал о войне, потому что я дежурил у телефона от штаба полка со штабом дивизии. У нас даже в полку не было телефона своего. В сельском совете я сидел у телефона на связи полка с дивизией.

Затем страну пришлось восстанавливать, работать. Свою жизнь Павел Иванович посвятил абсолютно мирной профессии - он работал на заводе тракторных двигателей. Поздравить юбиляра сегодня собралась его семья - сын и двое внуков Павел и Ольга. Они добирались до Харькова из Беларуси и Китая

Павел Шеин, внук юбиляра

Меня назвали в честь дедушки Павла Ивановича Шеина, сестру мою родную назвали в честь бабушки Ольги Ивановны Шеиной. В принципе, я считаю, что это не плохая традиция и в будущем я бы детей своих назвал в честь дедушки и бабушки

Ольга Шеина, внучка юбиляра

Дедушка для меня всегда был примером и я, честно говоря, считаю, что характером я пошла в него и надеюсь, что дедушка будет мной гордиться и сейчас, надеюсь, доволен. Историй у нас очень много, но дедушка хоть и строгий, но очень меня баловал

В семье говорят, хотя Павел Иванович имеет только 4 класса образования - знает он почти все на свете. Возможно, потому что успел набраться бед за долгую жизнь - во время Второй мировой два раза попадал в плен, затем был репрессирован. После поехал поднимать целину в Казахстан. А там встретил жену. Там же 1956 году у супругов родился сын. В Харьков семья приехала в 69-м году. Уже через три года поселились в новой квартире, в которой Павел Шеин, собственно, и встречает сегодня свой выдающийся юбилей.

