Несчастливый финал: жестоко избитый пес, найденный возле стадиона, умер в клинике

Жестоко избитый пес, которого нашли в мешке возле стадиона «Металлист» в Харькове, умер в клинике.

Об этом сообщила служба спасения животных на своей странице в Фейсбук.

Кроме остальных заболеваний и повреждений, у собаки был перелом позвоночника. Причиной смерти пострадавшего пса стал оторвавшийся тромб.

«Жорик сделал что-то очень важное для каждого из нас и стоял всех животных, пострадавших от человеческой жестокости.

Он обратил внимание тысячи людей (только первый пост прочитал 280000 человек).

Что поняли мы. Жестокость невозможно преодолеть агрессией и недоверием. Это возможно сделать с помощью прощения, милосердия и любви», - говорится в сообщении.

Также волонтеры службы поблагодарили всех, кто принял участие в ситуации с Жориком, кто морально поддерживал пса и оказывал финансовую поддержку в его лечении, специалистов ветклиник, где проходил лечение пес, а также семью, которая собиралась его взять к себе, и всех неравнодушных людей, кто переживал за него.

«Мы надеемся, что количество сопереживание, участие и забота каждого человека в этой ситуации, хоть на каплю оправдало наше общество нашу жестокость перед Жориком и такими животными, как он, пострадавших от рук человека», - подчеркнули волонтеры.

Напомним, ранее сообщалось, что после того, как собаку нашли возле стадиона, зверски избитую, по факту жесткого обращения правоохранители открыли уголовное дело.