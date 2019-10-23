История успеха Билла Гейтса®

Компьютерный магнат, владелец Microsoft, один из самых богатых людей мира и невероятно успешный бизнесмен Билл Гейтс в детстве был скромным и необщительным.

Детство и юность

Семья маленького Билла была известна многим: прадед – мэр, дед - вице-президент нацбанка, отец – успешный юрист. Родителям все время казалось, что на их сыне природа решила отдохнуть и у него нет никаких лидерских качеств. Мальчик не играл со сверстниками и не гулял на улице, предпочитая проводить свободное время за чтением, чем вызывал беспокойство матери, постоянно пытающейся исправить характер сына и таскающей его по психологам.

В школьные годы Гейтс-младший демонстрировал невероятные успехи в логике и математике, мог без труда воспроизводить пару раз прочитанные многостраничные монологи, однако совершенно не проявлял лидерских качеств. Множество прочитанных книг и невероятный объем почерпнутых из них знаний привел к тому, что Гейтсу в обычном общеобразовательном учреждении было скучно, поэтому родители решили перевести его в одно из лучших частных образовательных учреждений – школу Лейксайд.

Как и все члены семьи, Билл поступил в Гарвардский университет на юрфак, однако его застенчивость и замкнутость были серьезным препятствием на пути к карьере успешного адвоката. Он хорошо учился, однако не получал от обучения удовольствия, и находил отдушину только в компьютерах.

Первый успех, изменивший все

Первую полноценную программу Гейтс написал в 15 лет для автоматической регулировки дорожного движения и заработал на ней целых 20 тысяч долларов, а спустя два года получил предложение написать профессиональное программное обеспечение по распределению энергии на плотине.

Выход первого компьютера для массового использования «Альтаир-8800» взорвал мозг Билла. Вместе со своим университетским другом Гейтс позвонил в компанию MITS и заявил, что у него есть язык программирования, который будет отлично работать на Альтаире. Не имея никаких наработок, друзьям удалось написать программный код и успешно запустить его на компьютере MITS, возжелавшим немедленно приобрести права на это программное обеспечение.

Именно это событие стало толчком к зарождению компании MicroSoft быстро ставшей лидером на рынке программного обеспечения. Позже его друг станет вице-президентом компании, а к ним на работу придут почти все школьные друзья.

Увы, за прогулы Гейтса отчислили из Гарварда, однако это не помешало ему получить заказ на программное обеспечение от компании IBM, выпустившей первый в мире ПК. Лицензия на программу MS-DOS, созданную на базе приобретенной Биллом QDOS, позволила Microsoft в течение трех лет заниматься собственными проектами.

В 1986 году акции компании Билла Гейтса впервые появились на бирже и молниеносно превратили скромного парнишку в миллиардера. Гейтс стал завидным женихом, однако отдал свое сердце очаровательной девушке Мелинде, работавшей рядовым менеджером в его компании.

Супруги воспитывают троих детей, однако в своем завещании Билл оставит им лишь малую часть своих богатств, так как предпочел после смерти направить результаты своих достижений на благотворительность.

Сам Гейтс называет основой своего успеха любовь к чтению, ведь именно книги подарили ему необходимые знания и навыки. Он до сих пор ежедневно посвящает часть своего свободного времени чтению, предпочитая книги про бизнес, и даже составляет собственные рейтинги лучших изданий с рецензиями и рекомендациями.