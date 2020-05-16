Италия открывает границы

Итальянские власти заявили о снятии запретов на въезд и выезд из страны с 3 июня. Открытие границ означает также и серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19 в Италии.

Также с 3 июня разрешат свободное перемещение внутри страны. Регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.

В Италии с начала распространения коронавируса зафиксировано 223,8 тыс случаев заражения, смертность достигла 31,6 тыс человек.