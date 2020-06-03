Италия открывает границы и снова готова принимать туристов

С сегодняшнего дня, 3 июня, Италия открыла границы для иностранных туристов, и, таким образом, после въезда в страну путешественникам нет необходимости проходить двухнедельный карантин. Об этом сообщает итальянская газета Corriere dela Serra.

Известно, что отмена ограничений касается только граждан стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Отправляться на 14-дневную самоизоляцию будут те европейцы, которые в течение последних двух недель находились в странах не из списка ЕС и Шенгенской зоны.

Также сообщается, что Италия снимает ограничения на внутренние поездки, тем самым разрешает своим гражданам перемещаться между регионами, что было запрещено делать на протяжении почти трех месяцев.

Следующая отмена карантинных ограничений запланирована на 15 июня, когда люди смогут снова посещать кинотеатры, ходить на концерты и пользоваться туристическим транспортом

Отметим, что за последние сутки в Италии коронавирусом заразились 318 человек и 55 человек умерли. Всего же в этой стране зафиксировано 233 515 случаев заражения Covid-19, из них 33 530 человек умерли и 160 092 вылечились.