Италия стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе. Отменяют ли украинцы поездки за границу?

Очереди в супермаркетах, пустые улицы и отсутствие большого количества туристов в самых популярных местах Милана, Рима или Венеции. Пользователи соцсетей активно публикуют фотографии, демонстрирующие ситуацию в Италии. Накануне там ввели строгий карантин. Зараженных коронавирусом в стране насчитали уже более 9 тысяч, умерло более 400 человек. Массовые мероприятия отменены, учебные заведения закрыты, людям рекомендуется работать дома, и как можно меньше находиться на улице.

В украинском МИД советуют временно отказаться от поездок в Италию. Между тем, в турагентствах говорят - люди отменяют преимущественно рабочие путешествия. От туристических, которые уже оплачены, не отказываются даже из-за вспышки инфекции. Ведь гостиницы и авиакомпании часто не хотят идти навстречу туристам и возвращать деньги. Лишь некоторые из них предлагают бесплатный перенос на другую дату.

Елена Куликова, руководительница тур. компании "Стелима":

Есть регионы Италии, которые закрыты на карантин. Но мы сталкиваемся с ситацией, когда авиакомпании не идут нам на встречу и не возвращают билеты. И приходится сдавать билеты со штрафными санкциями. То есть такое ощущение, что коронавирус - это что-то виртуальное. То есть, все о нем говорят, все его боятся, но официально ситуация не признана форс-мажором.

А вот планировать путешествия в Европу на май или летний период харьковчане не спешат, говорят в турагентстве. Вместе с тем, растет спрос на путешествия в Азию и африканские страны. В Украине о распространении коронавируса речь не идет, подчеркивают санитарные врачи. На данный момент подтвержден один случай заражения в Черновцах. СOVID-19 обнаружили у мужчины, вернувшегося из Италии. Его состояние медики оценивают как стабильное. Харьковчане отмечают - постоянно следят за ситуацией с распространением болезни, не паникуют и выполняют рекомендации врачей. Главные: не есть сырое или плохо обработанное мясо, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания и регулярно мыть руки.

Маргарита, инфекционист:

Я инфекционист, я не боюсь, я знаю причины. Общепринятые рекомендации, меры: постоянно мыть руки, избегать скучености в транспорте, когда люди ездят, чтобы меньше было людей. Меньше толпы.

Светлана, студентка:

Ну, не боимся вроде бы, а защищаемся. Руки часто мыть нужно, что там еще, в общественных местах без надобности не появляемся.

Алексей, частный предприниматель:

Я знаю, что через контакт не передается, и что я не в той возрастной группе, которая в риске, поэтому почему бы и не бояться.

Сергей и Валерия, пенсионеры:

Повязки и поменьше в местах скупчення бывать, руки часто мыть, дезинфекция обязательно.

По состоянию на 10 марта в мире зарегистрировано более сотни тысяч случаев заболевания COVID-19, из них 4 тысячи - летальные. Выздоровело свыше 60 тысяч человек.