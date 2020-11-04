Италия вводит комендантский час и полулокдаун

Власти Италии усиливает карантин на всей территории страны и вводит комендантский час.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Мероприятия будут действовать с 5 ноября по 3 декабря. На всей территории государства с 10:00 будет действовать комендантский час. После этого времени все, кто выходит на улицу, должны иметь подтверждение важной причине - такими считаются поездка на работу или с работы, неотложные обстоятельства или вопросы здоровья.

Полностью закрываются музеи, выставочные залы, игровые залы и лотереи. Торговые центры должны будут закрываться в выходные и предпраздничные дни. В выходные будет разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, торговцам сигаретами и прессой. Бары и рестораны будут закрывать в 18 часов.

Устанавливается ограничение заполненности общественного транспорта на 50% - как городского, так и регионального.

Старшая и высшая школа, кроме редких исключений, переходит на дистанционное обучение. Детсады, среднюю и начальную школу закрывать.

В "красной зоне" также закрывают непродуктовые магазины (кроме аптек и киосков прессы), приостанавливают все спортивные события. В отличие от весны, в регионах наибольшего риска закрывать парикмахерские, детсады и начальные школы.

Мероприятия вводят на фоне новых рекордов заболевания коронавирусом за сутки – за 30 октября заболели 31 084 человека. Это максимальный показатель в Италии за время пандемии.

Напомним, в конце октября по всей Италии прошли массовые акции против жестких карантинных мер. Между митингующими и полицией произошли столкновения.

В Милане полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Те, в свою очередь, бросали в стражей порядка камни и бутылки.

В Турине во время протестов разграбили несколько магазинов в центре города. Таксисты заблокировали центральную площадь Кастелло, а в Кремоне рестораторы били посуду перед префектурой. В Тревизо тысячи человек прошли маршем по центру города. Также протесты прошли в Неаполе и Генуе.

7 октября кабинет министров Италии принял решение продолжить чрезвычайное положение из-коронавируса до 31 января. Остаются в силе требования соблюдать меры предотвращения коронавируса, таких как социальное дистанцирование, по крайней мере, один метр, ношение масок и частое мытье рук, а также обязательства оставаться дома при температуре 37,5 ° или больше.

Новые меры включают обязательства носить маски на улице, а не только в закрытых общественных помещениях.