Итальянец, заразивший ВИЧ 30 женщин, получил 24 года тюрьмы

Итальянский бухгалтер Валентино Таллуто за умышленное заражение 30 женщин вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) приговорен к 24 годам тюрьмы, передает Би-би-си.

33-летний мужчина занимался незащищенным сексом по крайней мере с 53 женщинами, после того как у него в 2006 году был диагностирован ВИЧ, следует из его дела. Младшей из них было 14 лет, когда они познакомились.

Бухгалтер, по версии обвинения, искал своих жертв в социальных сетях и на сайтах знакомств. Он был арестован в ноябре 2015 года. На судебном процессе адвокат Таллуто уверял, что хотя действия его клиента и были опасными, в них не было злого умысла.

Однако женщинам, которые просили его воспользоваться презервативом, обвиняемый говорил, что у него аллергия или что он только что прошел тест на ВИЧ, сообщает агентство Франс пресс. А когда некоторые из его партнерш узнавали, что заражены потенциально смертельно опасным вирусом, Таллуто отрицал, что у него ВИЧ.

От женщин, которых он инфицировал, заразились еще трое мужчин и один ребенок.

Прокурор Елена Нери заявила в суде, что действия обвиняемого были направлены на то, "чтобы сеять смерть". Она требовала для него пожизненного заключения.

Сам Таллуто, чья мать также была ВИЧ-инфицирована, доказывал суду, что если бы было действительно так, как считает прокурор, то он не стал бы заводить серьезные отношения.

Судьям потребовалось больше десяти часов, прежде чем огласить вердикт. Как сообщают местные СМИ, жертвы Таллуто плакали, когда судья читал приговор.