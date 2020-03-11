"Итальянский вариант у нас вполне реалистичен": в мире увеличился процент смертности от коронавируса

Увеличилось количество летальных случаев заболевания на коронавирус. По состоянию на сегодняшнее утро, в мире этот показатель составил более 3, 5 процента, в Китае приблизился к 4-м, а в Италии превысил 6 процентов.

По мнению иммунологов, ситуация резко изменилась. Ведь еще в начале недели показатель летальности в мире был меньше 1-го процента. Новый коронавирус характеризуется высокой инфекционностью, а бессимптомное течение болезни в отдельных случаях может длиться месяц. Также, говорит иммунолог Андрей Волянский, COVID-19 более коварный, нежели грипп.

Андрей Волянский, иммунолог

При гриппе значительно ниже летальность, даже во время пандемии в девятом году, была летальность - около одной десятой процента. И еще крайне весомый фактор, этот вирус гриппа был открыт в 35-м году, уже через год или два появились первые вакцины, и на сегодня, мы имеем огромное вакцинное разнообразие

От нового коронавируса вакцины пока нет, есть только экспериментальные образцы. Также специалисты тестируют противовирусные препараты в лечении коронавируса.

Максимальное количество летальных случаев - 15 процентов - зафиксировано у людей старше восьмидесяти лет. Наиболее уязвимыми являются те, у кого имеются хронические болезни. Это в первую очередь, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также влияет на неблагоприятное течение заболевания - диабет и заболевания дыхательной системы. Молодые люди болеют реже, ведь ресурсы организма более мощные.

Иммунолог Андрей Волянский говорит, действительно многое зависит от готовности страны принять больных на коронавирус. Например, в городе Ухань, где наблюдался очаг заболевания, работало почти две тысячи бригад эпидемиологов, в каждой из которых было по 5 специалистов. Поэтому, сейчас в Китае, благодаря слаженным действиям, рост заболевания COVID-19 остановился.

Андрей Волянский, иммунолог

Мы знаем, что в Китае заболело более 2 тысяч медиков. На сколько наши медики готовы ... Конечно, есть опасения, и по наличию индивидуальных средств защиты, и по наличию мотивации за зарплату врача инфекциониста. Очень много зависит от готовности страны, но думаю, что вариант наподобие итальянского - он у нас вполне реалистичен

Вместе с тем, медики отмечают, паниковать в данном случае – вредно для здоровья.

По состоянию на среду, 11 марта, в мире заболело около 120 000 человек. Большинство - в Китае, на втором месте Италия. Умерло более 4000 человек, выписано более половины инфицированных.

В Украине зафиксирован один подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах.

В Харьковской области - сейчас ни одного.