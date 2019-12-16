Итоги круглого стола «Стандарты инструментов блокчейна»: новый этап блокчейн-регуляции®

В среду, 11 декабря, в столице Украины состоялся международный круглый стол на тему «Стандарты инструментов блокчейна».

Организаторами мероприятия выступили: Национальная академия правовых наук Украины. Событие состоялось при поддержке IT - компания Simcord, а также НИЦ правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра, решение о создании которого было принято в рамках ІІІ Харьковского международного юридического форума, прошедшего 27 сентября 2019 года.

Главной целью прошедшего круглого стола было объединение представителей госсектора, научного сообщества Украины и представителей бизнес-сообществ зарубежных стран для обсуждения основных принципов функционирования технологий распределенного реестра и его влияния на развитие международного рынка информационных ресурсов, товаров и услуг.

Участники мероприятия обсудили основные этапы разработки и внедрения новых законодательных инициатив и нормативной документации для реализации проекта цифровизации и локального регулирования рынка информационных ресурсов, товаров и услуг на базе технологии распределенного реестра.

Событие разделено на три этапа. Первый этап посвящен технической основе блокчейна, разновидностям майнинга, возможностям разработки законодательных инициатив для поддержки этого инновационного процесса. Второй этап обсуждения касался формирования нормативно-правовой базы для цифровизации экономики Украины. И третий этап мероприятия стал своеобразной платформой для идей введения блокчейна в сферу государственного управления.

Результаты и наработки повлияют на дальнейшее расширение и возможности выхода на международный рынок информационных ресурсов.

В ходе дискуссии участники международного круглого стола подписали итоговый протокол, в котором обозначили важность и необходимость создания Доктрины, отвечающей всем требованиям настоящего времени. Следующий круглый стол НИЦ и утверждение Доктрины экономико-правового регулирования рынка информационных ресурсов, товаров и услуг в Украине на базе технологий распределенного реестра назначены на апрель 2020 года.

С деталями прошедшего мероприятия можно ознакомиться на сайте: https://www.blockchainukraine.org/ru/.