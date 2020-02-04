Итоги пилотной сертификации учителей объявят в Харькове

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, 5 февраля в 14:00 в Харьковской академии непрерывного образования (ул. Пушкинская, 24) состоится круглый стол «Сертификация - шаг к профессиональному совершенству».

Мероприятие проводят Департамент науки и образования ХОГА, Управление Государственной службы качества образования в Харьковской области и Харьковский региональный центр оценивания качества образования. Участие в круглом столе примут эксперты этих учреждений, а также учителя начальных классов, которые успешно прошли сертификацию в 2019 году.

«Пилотная сертификация учителей начальных классов продолжается в течение 2019 - 2021 годов. В прошлом году успешно прошли сертификацию 705 педагогов Украины, из них 35 - учителя Харьковской области», - сообщили в Управлении Государственной службы качества образования в Харьковской области.

Участников сертификации - 2020 регистрировали с 15 по 31 января. Всего участие в ней решили принять почти 2000 педагогов, среди которых - 108 учителей начальных классов Харьковской области.

«Цель сертификации учителей - выявить и поощрить педагогических работников с высоким уровнем педагогического мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями. А также способствуют их распространению.Успешное прохождение сертификации позволяет получать надбавку в 20% к заработной плате и может засчитываться как прохождение педагогом очередной (внеочередной) аттестации. Сертификат действителен три года», - отмечают в Управлении.

Сертификация - 2020 состоится по обновленному порядку: