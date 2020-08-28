Ивано-Франковск попал в "красную" зону карантина, школы и детсады закрывают

С 31 августа Ивано-Франковск будет находиться в «красной» зоне эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19.

Соответствующее решение принято сегодня, 28 августа, на заседании Ивано-Франковской городской комиссии по ТЭБ и ЧС, где решали, как будет жить город в условиях «красной» зоны.

Отмечается, что в соответствии с решением комиссии, в городе с 31 августа общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок, а школы и детсады не будут работать с 1 сентября.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодня утром в городской совет обратились перевозчики и предприниматели, которые выразили свое несогласие с решением правительства отнести город к «красной» зоне.

«Мы действуем в пределах компетенции законов Украины. Кому-то бы очень хотелось пооткрывать здесь кучу уголовных дел, но я считаю, что сегодня громада Ивано-Франковска должна показать свою позицию. Зная, что сегодня будет заседание этой комиссии, в городской совет обратились предприниматели и перевозчики. Они выступили категорически против внесения города в «красную» зону. Я, как человек, поддерживаю это обращение...», - подчеркнул Марцинкив.

Он считает решение об отнесении города к "красной" зоне политическим.

«Я не знаю, к чему это приведет, но критерии оценки со стороны государства должны быть объективными. Поэтому обращаюсь к президенту, премьеру и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть настоящие показатели заболеваемости в Ивано-Франковске», - заявил мэр.

27 августа на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций город Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области отнесли к «красной» зоне эпидбезопасности, ограничения которой будут действовать на этих территориях в течение 14 дней, начиная с 31 августа.

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 28 августа, в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавируса. За последние сутки еще 2 438 человек заболели коронавирусом, это - новый антирекорд. Умерли - 48 человек, выздоровели - 866.