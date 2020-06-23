Из больницы в Харькове, начавшей лечить пациентов с коронавирусом, увольняется персонал

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, начавшем принимать больных коронавирусом, не хватает медперсонала. Об этом заявила директор медучреждения Ирина Пирогова во вторник, 23 июня.

"Нам нужно еще хотя бы пять анестезиологов, хотя бы пять терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения", - сказала Пирогова.

После новостей о том, что диспансер откроют для лечения пациентов с COVID-19, часть персонала подала заявления на увольнения, согласились работать с такими пациентами лишь 15-16 медиков.

"К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка ... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16", - продолжила Пирогова.

По словам директора учреждения, проблема кадров в диспансере сейчас стоит очень остро.

"Мы всех обзваниваем. Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение - будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", - добавила Пирогова.

В Харьковской ОГА говорят, что знают о дефиците кадров в диспансере радиационной защиты и решают вопрос о привлечении медиков из других учреждений.

"Руководство Департамента здравоохранения ХОГА отслеживает ситуацию в диспансере радиационной защиты населения. С и.о. директора диспансера радиационной защиты населения облздрав в постоянном контакте. Заявления, которые уже написали некоторые сотрудники диспансера, изучают юристы. Также сейчас решается вопрос привлечения медиков из других лечебных заведений для работы с больными с COVID-19, поступающими в диспансер радиационной защиты", - цитирует Интерфакс-Украина заявление пресс-службы.

Напомним, что в Украине от коронавируса умерли уже 43 медика. С 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории.

Также сообщалось, что в Украине начали расследовать смерти врачей, работавших с COVID-19. На основании результатов эпидемиологических расследований семьи покойных медиков смогут получить страховые выплаты.