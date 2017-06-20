Из Харькова на обучение отправили первых офицеров запаса

Вместе с родными Оксана провожает на срочную службу своего супруга Сергея. Он был призван, как офицер запаса - военную кафедру заканчивал ещё во время обучения в университете. Повестка пришла неожиданно, её получила мать Сергея - на тот момент молодожены жили отдельно. Немного поразмыслив, парень усмотрел в этом определенные перспективы и шанс попробовать свои силы в чем-то новом.

Сергей Еременко, призывник

Повестка была. Пришел в военкомат. Прошел все инстанции и здесь.00,51// 02,31 ну тяжело жена восприняла. То, что в другой город ехать нужно и на расстоянии быть. Я ж её взять не могу сейчас. Нужно будет три месяца вдали от дома быть, без родных, а потом, если будет возможность в Харьков вернуться - будет хорошо.

Оксана Еременко, жена Сергея

Конечно с одной стороны далеко от друг друга. Ну, так скажем 50 на 50. Но у него есть мечта, он хочет работать в этой сфере, вот. Ну как бы какие-то жертвы нужно приносить. А я как жена декабриста за ним. Куда он туда и я.

Призыв офицеров запаса в Украине проводится впервые. Не секрет, что многие из тех, кто в вузах выбирал военную кафедру, делал это только потому, что, считал подобное обучение легальной альтернативой службы в армии. Поэтому для многих нынешние повестки стали неприятным сюрпризом. В среднем, каждый третий, проигнорировал повестки, признают в военкомате. Но при этом задание - набор первых 70 офицеров запаса выполнено, говорит военком.

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковского облвоенкомата

В соответствии с законом Украины про военную службу статья 11 и приказом министра обороны №300 от 30.05.2017 года проводится призыв офицеров запаса на военную службу по призыву. Призыву подлежат офицеры запаса, которые закончили военные кафедры не служили в войсках и до 43 лет 00,37 Есть приказ министра обороны где пофамильно, сказано, что офицеры запаса они уже не офицеры запаса, а действующие офицеры.

Период службы рассчитан на полтора года. Вначале - трехмесячная учебка, а затем призывников распределят в пункты постоянной дислокации. При этом, заверили в комиссариате, в зону АТО офицеров - срочников отправлять не будут.

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковского облвоенкомата

Не хватает определенного количества младших офицеров в воинских частях сухопутных войск, воздушных сил Украины для выполнения задач в зоне АТО. Вот именно категория офицеров запаса заменит кадровых офицеров, которые по ротации будут убывать в зону АТО для выполнения задач. Это ну одна из основных причин. Вторая причина получить навыки на офицерских должностях вот этой категории офицеров запаса.

Кроме того, подчеркнул военком, условия службы данной категории весьма привлекательные. Так, для лейтенанта, при нормированном рабочем дне предусмотрено ежемесячное денежное довольствование в 9-10 тысяч гривен, вещевое обеспечение и ряд социальных гарантий. Если воинская часть не может обеспечить офицера жилищем, министерство обороны оплачивает съемное. За официально трудоустроенными, на период призыва сохраняется рабочее место.

