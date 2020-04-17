Из Харькова в Киев прибыл борт с 12 ранеными военными

Сегодня, 17 апреля, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове эвакуировали в Киев 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в фейсбук.

"Медицинским самолетом Воздушных Сил ВСУ 10 раненых и двое больных военнослужащих прибыли в военный сектор аэродрома «Борисполь», а впоследствии специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненые бойцы проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения

Сейчас они размещении в отделениях Центра и проходят диагностическое обследование для дальнейшего назначения лечения.

"Раненые и больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние их здоровья определяется, как стабильное", - говорится в сообщении.

Напомним, в ВСУ по состоянию на утро 17 апреля было зафиксировано 29 случаев заболевания коронавирусом.

О раненых в районе проведения операции Объединенных сил за сутки не сообщалось.