Из Харькова в Рим и Милан запускают новые авиарейсы

С 12 марта итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines открывает новые рейсы из Харькова в Рим и Милан.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Улететь из Харькова в оба итальянских города из аэропорта «Харьков» можно будет трижды в неделю.

Директор по продажам и маркетингу Ernest Airlines Массимо Ди Перна выразил уверенность в том, что прямые рейсы из Харькова будут способствовать усилению внимания итальянцев к нашему региону.

«Мы благодарны за доброжелательность и помощь областной администрации в открытии рейсов. Нам очень комфортно работать вместе. Мы приняли такое решение, потому что верим в ваш регион и видим перспективы для развития отношений. Уверен, что наши рейсы - это не только хорошая возможность для туристов, но и дополнительная возможность для Харьковщины представить себя Европе», - сказал Массимо Ди Перна.