Из Харькова возобновляют авиарейсы в европейские города

09 декабря 2020 г. 11:55
1 просмотр

В декабре 2020 года Wizz Air возобновляет ряд рейсов из аэропорта "Харьков" в Австрию, Германию и Польшу. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте авиакомпании.

Так, рейсы в Вену, Берлин и Дортмунд, Гданьск стартуют 18 декабря. Самолеты будут отправляться из Харькова по понедельникам и пятницам.

Рейсы в Вроцлав стартуют 20 декабря, они будут осуществляться по средам и воскресеньям.

В Краков рейсы стартуют с 17 декабря. Полетное расписание в этом направлении еще не отрегулировано.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53