Из Харькова возобновляют авиарейсы в европейские города

В декабре 2020 года Wizz Air возобновляет ряд рейсов из аэропорта "Харьков" в Австрию, Германию и Польшу. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте авиакомпании.

Так, рейсы в Вену, Берлин и Дортмунд, Гданьск стартуют 18 декабря. Самолеты будут отправляться из Харькова по понедельникам и пятницам.

Рейсы в Вроцлав стартуют 20 декабря, они будут осуществляться по средам и воскресеньям.

В Краков рейсы стартуют с 17 декабря. Полетное расписание в этом направлении еще не отрегулировано.