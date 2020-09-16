Из харьковского аэропорта вылетел самолет с Кернесом на борту

Из Харькова в Германию вылетел медицинский борт Bombardier Challenger 604, на котором мэра Геннадия Кернеса эвакуировали на лечение в одну из немецких клиник.

Как сообщил корреспондент АТН, борт с Геннадием Кернесом вылетел из харьковского аэропорта около 10 часов вечера.

Ранее в аэропорт прибыли несколько "скорых" и автомобили из кортежа мэра с номерами "0202".

Они припарковались возле VIP-терминала.

Через некоторое время из терминала аэропорта вышел вице-мэр Игорь Терехов, сел в одну из машин и уехал.

Общаться с журналистами он не захотел.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Геннадий Кернес болен коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии в 17-й городской больнице, также у него диагностировано воспаление легких