Из Харьковского горсовета увольняется заместитель мэра Олег Дробот

Заместитель мэра Харькова по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот уходит с должности.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«2020 год по всем направлениям изменил, трансформировал мою жизнь. На новогодних каникулах мне, правда, было о чем подумать. Я принял много важных для себя решений, осознанных и взвешенных. Хочу поделиться одним из них. Я ухожу с позиции вице-мэра. Складываю полномочия», - написал он 7 января.

Ключевой причиной принятия такого решения Дробот назвал уход из жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Также он выразил благодарность секретарю Харьковского горсовета Игорю Терехову, исполняющему обязанности мэра и поблагодарил за сотрудничество свою команду.

Олег Дробот работал в Харьковском городском совете с 2015 года. С января 2016 был директором Департамента государственной регистрации, директором Департамента регистрации, а с августа 2019 возглавлял Департамент регистрации и цифрового развития.