Из харьковской больницы исчез избитый иностранец - СМИ

16 апреля 2019 г. 11:30
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В Харькове разыскивают иностранца, который ушел из больницы, в которую был госпитализирован с телесными повреждениями, вероятно, полученными после его избиения. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По полученной информации, мужчину, вероятно гражданина Израиля,  доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. 

Травмы, скорее всего, стали результатом избиения. 

По факту нападения на мужчину было начато досудебное расследование (покушение на убийство). 

Пострадавший две недели проходил лечение в одной из городских больниц Харькова. 

Однако он внезапно исчез из больницы. 

Сейчас полиция разыскивает мужчину. 

 

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