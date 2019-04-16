Из харьковской больницы исчез избитый иностранец - СМИ

В Харькове разыскивают иностранца, который ушел из больницы, в которую был госпитализирован с телесными повреждениями, вероятно, полученными после его избиения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По полученной информации, мужчину, вероятно гражданина Израиля, доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Травмы, скорее всего, стали результатом избиения.

По факту нападения на мужчину было начато досудебное расследование (покушение на убийство).

Пострадавший две недели проходил лечение в одной из городских больниц Харькова.

Однако он внезапно исчез из больницы.

Сейчас полиция разыскивает мужчину.