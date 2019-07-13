 

Из харьковской колонии выпустили помилованного политзаключенного (видео)

13 июля 2019 г. 12:37
Источник: УНИАН
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Помилованного политзаключенного Сергея Литвинова, которого после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова, выпустили на волю.

Об этом сообщает Громадське с места событий.

«Пытали следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. Хочу сказать, что Путин — это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали, и все, что можно было. Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко», — рассказал он о своем заключении в РФ.

Литвинов поблагодарил президента за помилование, общественность и СМИ — за поддержку.

Отметим, 12 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский помиловал политзаключенного Литвинова, которого после передачи из России содержали в харьковской колонии.

Напомним также, что Литвинов уже 4 месяца находится в колонии в Харькове после передачи с РФ. В России он отсидел 5 лет в тюрьме — политзаключенного осудили на 8,6 года за якобы разбой, хотя сначала хотели осудить на 25 лет за убийство несуществующих в действительности человек в Луганской области, когда Литвинов был в составе батальона «Днепр-1».

В Минюсте подтвердили,  что «компетентные органы России» передали Литвинова Украине, однако другие детали дела не раскрыли.

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