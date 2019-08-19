 

Из крымской тюрьмы на Харьковщину вернулся бывший политзаключенный

19 августа 2019 г. 14:55
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Из тюрьмы оккупированного Крыма вернулся украинский политзаключенный Владимир Присич.

Об этом пишет UA.Харьков со ссылкой на председателя общественного объединения «Родственники политзаключенных Кремля» Игоря Котелянца.

По его словам, накануне у Владимира Присича закончился срок заключения. 

После плена мужчину на свободе встретил его брат. Сейчас бывший политзаключенный находится дома в Харьковской области.

По данным издания, 36-летнего Владимира Присича российские спецслужбы задержали в оккупированном Крыму в августе 2016. Мужчина работал дальнобойщиком. Российская ФСБ заявила о задержании группы диверсантов на оккупированном полуострове. 

Присича обвинили в хранении и перевозке наркотиков. В мае 2017 оккупационный Гагаринский суд Севастополя приговорил Присича к 3 годам лишения свободы.

 

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