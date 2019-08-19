Из крымской тюрьмы на Харьковщину вернулся бывший политзаключенный

Из тюрьмы оккупированного Крыма вернулся украинский политзаключенный Владимир Присич.

Об этом пишет UA.Харьков со ссылкой на председателя общественного объединения «Родственники политзаключенных Кремля» Игоря Котелянца.

По его словам, накануне у Владимира Присича закончился срок заключения.

После плена мужчину на свободе встретил его брат. Сейчас бывший политзаключенный находится дома в Харьковской области.

По данным издания, 36-летнего Владимира Присича российские спецслужбы задержали в оккупированном Крыму в августе 2016. Мужчина работал дальнобойщиком. Российская ФСБ заявила о задержании группы диверсантов на оккупированном полуострове.

Присича обвинили в хранении и перевозке наркотиков. В мае 2017 оккупационный Гагаринский суд Севастополя приговорил Присича к 3 годам лишения свободы.