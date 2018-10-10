Из магазина в центре Харькова украли ноутбук и смарт-часы (видео)

Вчера, 8 октября, из одного из магазинов компьютерной техники украли товар из торгового зала.

Об этом сообщают пользователи соцсетей в одной из харьковских групп, опубликовав соответствующее видео факта кражи имущества из магазина.

На видео видно, что злоумышленники, пришедшие в магазин по одному, работали в паре.

Один из воров якобы заинтересовался сумкой для ноутбука, а затем подошел к стоящему на витрине ноутбуку. Затем закрыл крышку устройства, взял его с полки и спрятал под верхнюю одежду и ушел.

Его напарник украл смарт-часы.

По предварительной информации, размер ущерба составил более 22 тысяч гривен.

Как сообщается, похищены ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00A9RA)

Серийный номер: SPF180BT0 и смарт-часы Apple Watch Series 3 GPS 42mm Silver (MQL02)

Серийный номер: SFHLWJ03JJ5X3.

«Люди работают сутками, чтобы заработать на жизнь, на еду, на одежду, чтобы прокормить семью! А есть в обществе такие неуважаемые люди - воры! Которые считают, что они могут прийти, украсть, и полиция ничего не сделает!», - говорится в комментарии к посту.

В деле будут разбираться правоохранители.