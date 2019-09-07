 

Из московского "Лефортово" выехали автобусы в сопровождении полиции (видео)

07 сентября 2019 г. 10:01
Источник: УНИАН
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Из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса. Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные. Об этом сообщает собственный корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк.

"Предположительно наши поехали в аэропорт. Кортеж - два автобуса в сопровождении полиции выехал из СИЗО "Лефортово", - сообщает журналист.

Как сообщалось, в конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще Павлу Грибу.

Ранее российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщало, что обмен заключенными между Украиной и Россией должен состояться сегодня, 7 сентября.

 

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