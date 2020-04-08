Из стадиона "Металлист" при необходимости могут сделать госпиталь для больных коронавирусом

08 апреля 2020 г. 10:28
Источник: Укринформ
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На харьковском стадионе «Металлист» при необходимости можно развернуть госпиталь для больных COVID-19. Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире программы «Отражение».

«Мы в данный момент рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем «Металлисте». Уже мы с группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион, и в ближайшее время определимся, сможем ли в тех боксах, которые там есть, а там можно разместить большое количество людей, сделать такой госпиталь», - сказал Кучер.

Кроме того, может быть использована и тренировочная база «Металлиста» в поселке Высокий под Харьковом. Там также есть возможность разместить большое количество людей. В данное время решается, использовать ли объект как место для обсервации или, при необходимости, как госпиталь.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Харьковской области зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

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