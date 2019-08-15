 

Из Украины через Гоптовку выдворили судимого россиянина

15 августа 2019 г. 13:07
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Харьковские правоохранители выдворили из Украины ранее неоднократно судимого гражданина Российской Федерации.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение кражи. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины он не имел.

В отношении правонарушителя работники миграционной службы составили протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Генконсульством Российской Федерации было подтверждено его гражданство, и он получил необходимые документы для возвращения в страну происхождения. 

Под сопровождением работников УБПТЛ ГУНП в Харьковской области и ГУ ГТС Украины в Харьковской области мужчина покинул территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».

Ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. 

 

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