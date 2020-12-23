Из Украины пытались вывезти уникальное прижизненное издание "Кобзаря"

Из Украины в Европу пытались вывезти уникальное прижизненное издание «Кобзаря» Т.Г. Шевченко, датируемое 1860 годом. Его стоимость на европейских акуционах – от 50 тысяч долларов США. Сотрудники СБУ остановили контрабандиста на границе с Польшей.

По сообщению СБУ, раритет через посредника из Киева заказал клиент из Европы. Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области.

"Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах фигуранта скрытый от таможенного контроля сборник поэтических изданий «Кобзарь» Т. Шевченко датированный 1860 годом", – говорится в сообщении.

По предварительным выводам экспертов, изъятое издание «Кобзаря» является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов США. По официальным данным в Украине осталось только 8 экземпляров такого издания и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны.

У курьера также онаружили более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и Римской культур.

"Изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в СБУ.

После того, как завершится следствие, изъятые культурные ценности передадут в Музейный фонд Украины.