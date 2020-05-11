Из Украины возобновляются авиарейсы: куда можно улететь?

Авиакомпании Wizz Air, Lufthansa и Czech Airlines возобновят рейсы из Украины с конца мая — начала июня. Соответствующая информация обнародована на сайтах компаний.

Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги и в Прагу 24 мая. Czech Airlines информирует, что из Киева будет 7 рейсов в неделю, а с 25 мая - 3 рейса в неделю из Одессы.

В то же время венгерская авиакомпания Wizz Air с 23 мая начала бронирования билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Также немецкая авиакомпания Lufthansa 1 июня возобновляет перевозки из Украины.