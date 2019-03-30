Из Украины выдворили вора в законе, прибывшего в Харьков

30 марта 2019 г. 18:25
Источник: Интерфакс-Украина
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Гражданина Грузии, известного в криминальных кругах как "Валера Кутаисский", выдворили из Украины с запретом на въезд в страну на 5 лет, сообщил отдел коммуникации полиции Киева в субботу.

По информации полиции, 40-летний "вор в законе" с уголовным прозвищем "Валера Кутаисский" прибыл на территорию Украины из Российской Федерации, но вне пункта государственной границы - вероятно, со стороны оккупированной территории с поддельными документами, после чего направился в Харьков.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, известно, что вора "короновали" в 2002 году в Москве, у него несколько судимостей за тяжкие преступления (наказание отбывал в местах лишения свободы в Грузии).

"В Украине "Валера Кутаисский" намеревался дестабилизировать ситуацию в регионах. Также в его планы входило установить и расширять свое влияние на криминальные процессы, а именно сплачивать и контролировать деятельность "барсеточников". Кроме того, "вор в законе" собирался заниматься организацией, проведением и непосредственно участвовать в так называемых "сходках" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния", - сказал Андрей Крищенко.

 

 

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