Из-за аварии частично перекрыт Московский проспект

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18 июля 2019 г. 10:44
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Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Энергетической до ул. Морозова при движении в сторону пр. Льва Ландау, будет ограничено с 9:30 до 13:30 18 июля и с 22:00 20 июля до 4:00 21 июля.

Также с 9:30 до 13:30 19 июля и с 22:00 22 июля до 4:00 23 июля будет ограничено движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Энергетической до ул. Морозова при движении в сторону ул. Кошкина. Движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

На указанные периоды с 18 по 23 июля будет запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от ст. м. «Защитников Украины» до ст. м. «Московский проспект».

Троллейбус №13 будет курсировать так: разворотный круг «Парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект».

Отметим, что неудобства связаны с  необходимостью восстановления электроснабжения на воздушной линии электропередачи по пр. Московскому. На этот период движение будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

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