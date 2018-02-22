Из-за аварии на теплотрассе в ряде школ и детсадов Харькова завтра не будет занятий

22 февраля 2018 г. 17:16
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В связи с аварией на теплотрассе в районе Шатиловки завтра, 23 февраля, в некоторых учебных и внешкольных учреждениях Киевского и Шевченковского районов будут приостановлены занятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте образования, речь идет о 10 школах, 9 детских садах и двух внешкольных учреждениях в центральной части Киевского и Шевченковского районов, в которые не подается тепло.

Поскольку ремонтно-восстановительные работы на месте аварии могут занять определенное время, то во всех зданиях будет сливаться вода из систем отопления, чтобы не допустить их размораживания.

Непосредственно в школах занятия приостанавливаются только на один день. Учебный процесс при этом будет осуществляться дистанционно, то есть школьники получат задания от учителей в электронном виде, или же учебная программа будет уплотнена на следующей неделе. В настоящее время идет информирование родителей о сложившейся ситуации.

В детских садах также проводится телефонное оповещение родителей с целью установить объективную потребность в организации работы групп в этот день. Для тех малышей, которые не смогут остаться дома, будут работать несколько совместных групп с необходимым температурным режимом.

«Рассчитываем, что ремонтные работы на теплотрассе будут закончены в ближайшее время, и уже с понедельника и школы, и детсады войдут в привычный график», - отметили в Департаменте образования.

Напомним, авария на тепломагистрали произошла утром 22 февраля в районе Шатиловки в Шевченковском районе. Без теплоснабжения и горячей воды остался ряд жилых домов, больниц, детсадов и школ. 

 

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