Из-за дела Кернеса в Совете судей Украины сегодня пройдет внеочередное заседание

Сегодня в Киеве в 15 часов состоится внеочередное заседание Совета судей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ССУ.

Как сообщается, на повестке дня стоит вопрос о принятии неотложных мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом.

Основанием созыва заседания Совета судей Украины стали многочисленные обращения судей и других лиц, которые распространяются в СМИ и касаются итогов рассмотрения уголовного дела 10 августа 2018 года Киевским районным судом Полтавы.

Напомним, как сообщалось ранее, 10 августа в Киевском райсуде Полтавы судья Антонов вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого по обвинению в пытках и похищении людей во время событий на Евромайдане.