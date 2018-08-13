Из-за дела Кернеса в Совете судей Украины сегодня пройдет внеочередное заседание

13 августа 2018 г. 13:04
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Сегодня в Киеве в 15 часов состоится внеочередное заседание Совета судей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ССУ.

Как сообщается, на повестке дня стоит вопрос о принятии неотложных мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом. 

Основанием созыва заседания Совета судей Украины стали многочисленные обращения судей и других лиц, которые распространяются в СМИ и касаются итогов рассмотрения уголовного дела 10 августа 2018 года  Киевским районным судом Полтавы. 

Напомним, как сообщалось ранее, 10 августа в Киевском райсуде Полтавы судья Антонов вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двух его охранников  - Виталия Блинника и Евгения Смицкого по обвинению в пытках и похищении людей во время событий на Евромайдане.

 

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